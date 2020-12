Coronavirus, 34 nuovi casi in Abruzzo su 286 tamponi: 5 i decessi accertati

Sono solo 34 i nuovi positivi al Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, a fronte però di appena 286 tamponi eseguiti ieri giorno di Natale nella nostra regione. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. L'età dei nuovi contagi va dai 3 ai 93 anni e sono così distribuiti sul territorio:

7 provincia dell'Aquila

1 provincia di Chieti

23 provincia di Pescara

3 provincia di Teramo

Cinque i nuovi decessi accertati, mentre sono 11 i nuovi guariti per un totale di 21419 persone che hanno superato la malattia. Gli attualmente positivi sono 11885 con un aumento di 18 unità. Sul fronte dei ricoveri, 429 i pazienti in area medica ( - 6 rispetto a ieri), 36 ricoverati in terapia intensiva ( +2) e 11420 in isolamento domiciliare (+22).