Coronavirus, boom di nuovi casi (339) e netto calo dei ricoverati in Abruzzo: i dati aggiornati

Sono 339 i nuovi casi di Coronavirus in Abruzzo accertati nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. L'età dei nuovi contagi va dai 2 ai 100 anni e sono così distribuiti sul territorio:

72 provincia dell'Aquila

153 provincia di Chieti

52 provincia di Pescara

60 provincia di Teramo

2 residenza in accertamento

Eseguiti 4309 tamponi, con un tasso di positivi pari al 7,86%. Sei i nuovi decessi accertati, 160 i nuovi guariti per un totale di 21408 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 11867 (173 in più).

Infine sono 435 ricoverati in area medica (-56), 34 ricoverati in terapia intensiva (-1), 11398 in isolamento domiciliare (+230).