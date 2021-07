Coronavirus, 42 nuovi casi ma scende il numero dei ricoverati: 39 i guariti

Per l'ennesimo giorno di seguito non sono stati registrati nuovi decessi in Abruzzo come informa l'assessorato regionale alla Salute

Sono in totale 42 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo.

Complessivamente sono stati analizzati 5.474 tamponi tra quelli molecolari (3.803) e quelli antigenici rapidi (1.671). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.76 per cento.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 3 e 70 anni e il totale dall'inizio dell'emergenza arriva a 75.237.

Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2512. Aumenta invece di 39 unità il totale dei dimessi/guariti che raggiunge quota 71.790. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 935 (+3 rispetto a ieri). A oggi, mercoledì 14 luglio, 25 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 909 (+6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 19148 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+7 rispetto a ieri), 19538 in provincia di Chieti (+9), 18242 in provincia di Pescara (+16), 17607 in provincia di Teramo (+13), 588 fuori regione (+2) e 114 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.