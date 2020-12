Coronavirus, 380 guariti e 156 nuovi positivi su 3.989 tamponi in Abruzzo: 9 i decessi

Sono 156 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo su 3.989 tamponi eseguiti.

È quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Salute che riferisce come i nuovi casi riguardino persone di età compresa tra 2 e 95 anni.

I nuovi positivi sono così suddivisi a livello provinciale:

27 L'Aquila;

52 Chieti;

39 Pescara;

38 Teramo.

Nel totale provinciale sono compresi 2 casi dei giorni scorsi la cui residenza è stata accertata e quindi attribuita alla provincia di appartenenza.

Sale di 9 unità il bilancio di coloro che hanno perso la vita (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl), sale di 380 il numero dei dimessi/guariti (19.195 il totale). Gli attualmente positivi sono 12.940 (-235), 565 i ricoverati in area medica (+6), 43 i pazienti in terapia intensiva (+1) e 12.332 le persone in isolamento domiciliare.