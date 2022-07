Sono quasi 2 mila i nuovi positivi al Covid in Abruzzo e 2 i decessi

Sono altri 1.946 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 8.257 tamponi tra molecolari (1.370) e antigenici (6.887).

Sono stati registrati anche altri 2 decessi, uno in provincia dell'Aquila e l'altro in quella di Chieti.

Sono 366 coloro che non hanno più l'infezione e complessivamente arrivano a 401.971 i dimessi/guariti.

A oggi, domenica 3 luglio, sono 33.031 gli attualmente positivi (+1.578) di cui 160 ricoverati in area medica (+3) e 6 in terapia intensiva (+1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (351), Chieti (529), Pescara (499), Teramo (404), fuori regione (71), in accertamento (92).