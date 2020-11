Coronavirus, accertati 423 nuovi casi di positività al Covid-19: arrivano a 527 i ricoverati

Altri 423 casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) sono stati accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 3.274 tamponi eseguiti.

Come fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità, i nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 10 mesi e 94 anni.

I nuovi casi di contagio sono così suddivisi a livello provinciale:

138 L'Aquila;

92 Chieti;

75 Pescara;

103 Teramo;

24 fuori regione o con residenza in accertamento.

Registrati altri 12 decessi e 4.445 guariti. Attualmente sono 527 i ricoverati in ospedale (di cui 43 in terapia intensiva), 8.369 coloro in isolamento domiciliare. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è pari a 13.937.