Coronavirus, eseguiti in Abruzzo 3.697 tamponi: 470 sono positivi. Otto i decessi

Sono complessivamente 3.697i tamponi eseguiti in Abruzzo nelle ultime 24 ore: di questi 470 sono risultati positivi al Covid-19 (Coronavirus).

È quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità che comunica come i nuovi casi riguardino persone di età compresa tra 2 e 98 anni.

I nuovi casi vengono così suddivisi a livello provinciale:

183 L'Aquila;

116 Chieti;

95 Pescara,

100 Teramo;

17 fuori regione.

Sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. Altri 8 pazienti sono deceduti, 49 i guariti in più (totale a 5.469 guariti, 13.034 gli attualmente positivi (+412), 624 i ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva) e 12.410 in isolamento domiciliare.