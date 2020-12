Coronavirus, in Abruzzo 599 guariti e 192 nuovi casi: 19 i decessi

Sono 192 su 1.766 tamponi eseguiti i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo.

Questo quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Salute che aggiorna il conteggio dei casi positivi fin qui registrati dall'inizio dell'emergenza a oggi, lunedì 14 dicembre: sono 32.275 su 465.419 test effettuati.

I nuovi casi sono riferiti a persone di età compresa tra 1 e 93 anni.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 33, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 6 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo.

Aumenta di 19 casi il bilancio dei pazienti deceduti e il totale arriva di coloro che hanno perso la vita arriva a 1.057 (di età compresa tra 58 e 97 anni, 5 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 12 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

Nuovo deciso incremento sul fronte dei pazienti che hanno superato l'infezione (+599): complessivamente sono 16.336 i dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 14.882 (-427 rispetto a ieri). A oggi, 630 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 64 (+1 rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 14188 (-436 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 10367 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+68 rispetto a ieri), 6247 in provincia di Chieti (+35), 6524 in provincia di Pescara (+12), 8710 in provincia di Teramo (+78), 266 fuori regione (invariato) e 161 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.