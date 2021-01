Coronavirus, 402 positivi in Abruzzo ma i tamponi sono più di quattordicimila: cinque i decessi accertati

Sono 402 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo, a fronte di 14468 tamponi con un tasso di positività che scende al 2,77%. Lo ha resto noto il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. L'età dei nuovi contagi va dai 5 mesi a 93 anni. Questa la ripartizione per provincia:

59 provincia dell'Aquila

100 provincia di Chieti

145 provincia di Pescara

86 provincia di Teramo

12 residenti fuori regione o con residenza in accertamento

I tamponi molecolari sono stati 3750, quelli antigenici 10178. Cinque i nuovi decessi, 30892 guariti (+207), 10487 attualmente positivi (+370), 383 ricoverati in area medica (-6), 46 ricoverati in terapia intensiva (+3), 10058 in isolamento domiciliare (+373).