Coronavirus, in Abruzzo altri 7 decessi e 4.630 ma anche 425 guariti

Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 9 gennaio, in Abruzzo registra un totale di 4.630 nuovi positivi (di cui 3.593 emersi da test antigenico).

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 4 mesi e 101 anni.

In totale sono stati eseguiti 65.478 tamponi di cui 5.661 molecolari e 59.817 test antigenici rapidi.

Purtroppo sono 7 le persone decedute nell'ultimo giorno (di età compresa tra 76 e 88 anni dei quali 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Teramo e uno risalente ai giorni scorsi).

Aumenta anche il numero di coloro che hanno superato la malattia (425) e il totale dei dimessi/guariti raggiunge quota 89.415 guariti. A oggi, domenica 9 gennaio, sono 48.460 gli attualmente positivi (+4195), 291 le persone ricoverate in area medica (+9), 27 i pazienti in terapia intensiva (invariato) e 48.042 in isolamento domiciliare (+4086). «A causa di un problema tecnico, oggi la suddivisione dei casi per provincia non è disponibile», fanno sapere dall'assessorato regionale alla Sanità.