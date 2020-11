Coronavirus, 642 casi positivi su 3.576 tamponi eseguiti: altri 11 decessi e 165 guariti

Sono in totale altri 642 i casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 3.576 tamponi eseguiti (347.929 test complessivi da marzo a oggi).

L'assessorato regionale alla Sanità aggiorna il conteggio dei contagi riscontrati dall'inizio dell'emergenza: 19.823.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 5 mesi e 95 anni.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 103, di cui 34 in provincia dell'Aquila, 8 in provincia di Pescara, 9 in provincia di Chieti, 52 in provincia di Teramo. Sono altre 11 le persone decedute essendo positive al virus (di età compresa tra 73 e 92 anni, 7 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti) e il totale raggiunge quota 690. Sono invece 165 in più coloro che hanno superato l'infezione e i dimessi/guariti raggiungono quota 5.634.



Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13499 (+465 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 347929 test (+3576 rispetto a ieri).



A oggi, 571 pazienti (+6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 59 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12869 (+459 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 6233 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+244 rispetto a ieri), 3796 in provincia di Chieti (+58), 4072 in provincia di Pescara (+40), 5336 in provincia di Teramo (+290), 202 fuori regione (+5) e 184 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.