Coronavirus, in Abruzzo 207 positivi su 2.077 tamponi: 2 i decessi

Altri 207 casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo su 2.077 tamponi eseguiti.

L'assessorato regionale alla Sanità aggiorna la situazione del contagio a oggi, domenica 3 gennaio.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 4 mesi e 96 anni.

Questa la suddivisione a livello provinciale:

46 L'Aquila;

36 Chieti;

24 Pescara;

99 Teramo;

2 fuori regione.

Sono 2 i nuovi decessi registrati nell'ultimo giorno, mentre aumenta di 33 il numero di coloro che hanno superato l'infezione e i guariti/dimessi raggiungono quota 23.299.

Sono 11.423 gli attualmente positivi (+172), 445 le persone ricoverate in area medica (+2), 41 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+4), e 10.937 quelli in isolamento domiciliare (+166).