Coronavirus, nuovo record di casi positivi in Abruzzo: sono 375 su 3.862 tamponi

Decisa impennata e nuovo record di casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Sono infatti 375 i contagi accertati (su 3.862 tamponi) di cui 156 in provincia dell'Aquila 35 in quella di Chieti 43 in quella di Pescara e 116 nel Teramano (1 fuori regione e 24 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza).

A oggi sono 246 i pazienti ricoverati (di cui 18 in terapia intensiva), 3.496 in isolamento domiciliare.

Sono 3.455 dimessi/guariti (+162) e 3.742 gli attualmente positivi. I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 5 mesi e 100 anni. Dei 375 positivi di oggi, 138 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.