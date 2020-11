Coronavirus, sono 683 i nuovi casi accertati: altri 15 decessi e 25 ricoverati in più

Sono altri 683 su 4.769 tamponi eseguiti (335.473 test complessivi finora) i casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo.

Come fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità i contagi complessivi, dall'inizio dell'emergenza a oggi, venerdì 13 novembre, arrivano a quota 17.774.

I nuovi casi, di cui 486 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti, sono relativi a persone di età compresa tra 1 mese e 98 anni.



I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 99, di cui 29 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di Pescara, 21 in provincia di Chieti, 36 in provincia di Teramo. Si aggrava il bilancio dei pazienti deceduti con 15 nuovi casi e sale a 661 (di età compresa tra 56 e 99 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara).



Sale però anche il numero di coloro che hanno superato l'infezione: sono 176 i nuovi dimessi/guariti con il totale che raggiunge quota 5.205. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11908 (+492 rispetto a ieri). A oggi, 567 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11.284 (+467 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 5.432 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+195 rispetto a ieri), 3.454 in provincia di Chieti (+170), 3822 in provincia di Pescara (+78), 4.708 in provincia di Teramo (+222), 184 fuori regione (+13) e 174 (+5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.