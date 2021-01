Coronavirus, 315 nuovi positivi in Abruzzo su oltre 3600 tamponi: 3 i decessi accertati

Sono 315 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. I casi, con età fra 1 mese e 104 anni, sono così suddivisi:

67 provincia dell'Aquila

127 provincia di Chieti

79 provincia di Pescara

42 provincia di Teramo

Il tasso di positività è dell'8,5%. Tre i nuovi decessi accertati, mentre sono 34 i nuovi guariti per un totale di 24935. Gli attualmente positivi salgono di 278 unità, ed ora sono 11541.

465 ricoverati in area medica (+2), 41 ricoverati in terapia intensiva (+1), 11035 in isolamento domiciliare (+275).