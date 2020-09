Coronavirus, tornano a salire i contagi: 47 nuovi casi, morta una donna di Montesilvano

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Abruzzo. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 47 nuovi positivi così distribuiti sul territorio:

7 provincia dell'Aquila

11 provincia di Chieti

20 provincia di Pescara

5 in attesa di conferma

I nuovi positivi hanno un'età compresa fra 1 e 89 anni.

Sono 55 i pazienti ricoverati in ospedale (quattro meno di ieri), di cui 5 in terapia intensiva, quelli in isolamento domiciliare 807, 3040 dimessi/guariti, 862 attualmente positivi.

I test complessivi eseguiti dall'inizio della pandemia sono 196437 test, di cui 2188 nelle ultime 24 ore. Registrato anche un nuovo decesso, una 90enne di Montesilvano.