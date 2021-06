Chiude per lavori il casello di Pescara Sud - Francavilla dell'autostrada A14: date e dettagli

Chiuso per una notte il casello autostradale della A14 Bologna - Taranto di Pescara Sud - Francavilla. Lo ha fatto sapere Aspi, aggiungendo che il divieto di accesso scatterà dalle 23 di giovedì 24 giugno alle 4 di venerdì 25 giugno. Sarà chiuso solo il casello in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa si consiglia di uscire al casello di Ortona e di immettersi sulla statale 16. I lavori riguarderanno delle ispezioni condotte dai tecnici di Autostrade per l'Italia.