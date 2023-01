Chiude per una notte al traffico il casello di Pescara ovest dell'autostrada A14

Il casello di Pescara ovest/Chieti dell'autostrada A14 sarà chiuso al traffico per una notte per chi proviene da Ancona.

Il divieto, come fa sapere Autostrade per l'Italia, si rende necessario per l'esecuzione di alcuni lavori.

Nello specifico verranno eseguiti interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza.

Il divieto di transito sarà attivo dalle ore 22 di giovedì 2 alle 6 di venerdì 3 febbraio. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant'Angelo.