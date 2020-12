Autostrada A14, chiude per 3 ore il casello di Pescara Sud per chi proviene da Bari

Il casello di Pescara Sud-Francavilla dell'autostrada A14 resterà chiuso per 3 ore per permettere attività di ispezione dei portali segnaletici.

È quanto fa sapere Autostrade per l'Italia che informa come gli interventi saranno eseguiti in orario notturno.

Il transito veicolare sarà inibito dalla mezzanotte alle ore 3 di venerdì 4 dicembre in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Ortona.