Autostrada A14, chiude il casello di Atri/Pineto per indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza

Resterà chiuso il casello di Atri/Pineto dell'autostrada A14 Bologna-Tarantoper per permettere le indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia che eseguirà gli interventi in orario notturno quando il traffico veicolare è decisamente ridotto.

Questi i giorni e gli orari nei quali il casello sarà chiuso:

dalle 22 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, in entrata verso Pescara/Bari. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Pescara nord;

dalle 22 di mercoledì 20 alle 6 di giovedì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Roseto.