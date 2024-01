A Manoppello riqualificate 6 case popolari con il Superbonus 110% [FOTO]

A Manoppello sono state riqualificate sei case popolari grazie al Superbonus 110%.

Sono stati installati pannelli fotovoltaici, realizzato il cappotto termico, sono stati sostituiti gli infissi, messe nuove caldaie e radiatori.

Adesso sono energeticamente autosufficienti i sei appartamenti di proprietà comunale destinati a edilizia residenziale pubblica posti all’interno del complesso di quattro palazzine in via De Gasperi.

Mancano piccoli lavori, fra cui la sostituzione dei portoncini, per concludere il progetto di efficientamento energetico realizzato grazie agli incentivi statali previsti dal Superbonus 110% che ha interessato, nel centro del Pescarese, un totale di 16 appartamenti. «Non è stato facile raggiungere questo obiettivo, che non solo riqualifica il condominio, ma anche un’intera strada. Quello di Manoppello», spiega il sindaco Giorgio De Luca, «è stato uno dei primi cantieri a partire col 110%, in complesso residenziale, quello di via De Gasperi, in parte di proprietà pubblica e in parte di privati dove, grazie al miglioramento energetico degli immobili, si garantiscono maggiore sostenibilità ambientale e una riduzione significativa dei consumi e dei costi per le famiglie». L’importo totale lavori per quattro palazzine, suddivise in 16 appartamento di 1.198.360,28 euro.

«Abbiamo voluto cogliere senza indugi questa opportunità, a nostro avviso una vera e propria rivoluzione della qualità abitativa, in un complesso costruito negli anni Sessanta e sul quale non si era mai intervenuti prima», aggiunge il vicesindaco e assessore all’Edilizia residenziale pubblica, Giulia De Lellis, «inoltre, questo intervento, è stata anche l’occasione per costituire l’istituto del condominio che garantirà una migliore gestione del complesso abitativo. In questo caso, posso ritenere che l’istituto del Superbonus ci abbia permesso di raggiungere un risultato non da poco, un notevole salto di qualità sotto il profilo energetico e delle condizioni sicurezza su immobili pubblici che, diversamente, avremmo fatto fatica a ristrutturare. Senza contare l’impiego di maestranze locali per forniture e lavori».