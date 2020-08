Lungo le strade di Pescara arrivano le "case avanzate" per le biciclette [FOTO]

Anche a Pescara arrivano le "case avanzate" dedicate ai ciclisti, ovvero degli spazi dedicati per la sosta in prossimità dei semafori. L'assessore Albore Mascia ha fatto sapere che le prime tre saranno realizzate in questi giorni lungo Corso Vittorio Emanuele, con linee d'arresto ad almeno 3 metri di distanza da quelle previste per il traffico veicolare negli incroci dove sono presenti i semafori.

In questa prima fase saranno realizzate in direzione nord - sud, all'altezza degli incroci con corso Umberto, via Teramo e via Chieti. I ciclisti potranno accedere tramite un corridoio sulla destra della corsia in direzione di mascia, respirando mendo gas di scarico e con maggiore visibilità per le auto in coda. L'assessore ha aggiunto:

"E' un'ulteriore tassello che intendiamo mettere per rendere più sicure le nostre strade. Daremo qualche giorno di tempo ai cittadini per abituarsi a questa novità: soprattutto i motociclisti dovranno tenere presente che lo spazio che le auto lasceranno davanti al semaforo è riservato alle biciclette, così come la corsia d'accesso. La segnaletica che indica l'area dedicata è, comunque, ben visibile. Il rispetto di tutte le norme previste dal codice della strada è il presupposto per la migliore convivenza tra i cittadini che scelgono mezzi diversi per spostarsi"

Ricordiamo che nei giorni scorsi lo stesso Albore Mascia aveva illustrato i primi numeri, molto positivi, riguardanti il progetto "Pesos" per l'utilizzo delle biciclette da parte di dipendenti e studenti, e il noleggio dei monopattini da parte della Helbiz.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.