Anche a Pescara lo striscione di protesta di Casapound: "Abolire il coprifuoco"

Il movimento politico ha affisso nella notte degli striscioni contro le restrizioni del Governo per il Covid, in diverse città abruzzesi e molisane

No al coprifuoco e mezze misure dal Governo per l'emergenza Covid. Casapound Abruzzo e Molise protesta contro il prolungamento delle restrizioni per le uscite notturne nel nostro Paese, e nella notte ha affisso alcuni striscioni di protesta con la scritta "Abolire il coprifuoco" anche a Pescara e in diverse altre città abruzzesi e molisane.