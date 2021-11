A Manoppello torna la magia della casa di Natale addobbata con migliaia di luci [FOTO-VIDEO]

Casa di Natale a Manoppello addobbato con migliaia di luci che la illuminano creando uno scenario davvero unico.

Come lo scorso anno il proprietario dell'immobile, Nevio Clivio, ha riacceso la luminosissima casa per le festività natalizie più luminosa.

Come tradizione sono più di 20 mila le luci a led multicolore utilizzate, a cui si aggiungono le proiezioni luminose di fiocchi di neve sulle pareti, il grande Babbo Natale in giardino e la musica natalizia.

Un vero e proprio spettacolo che affascina tutti, i bambini in particolar modo ma anche gli adulti. Clivio impiega quasi un mese per montare e realizzare questi giochi luminosi di sicuro impatto. Un'iniziativa che si ripete nel corso degli anni e che viene apprezzata anche dal sindaco Giorgio De Luca, che apprezza il voler fare qualcosa per la comunità locale per il solo piacere di farlo.