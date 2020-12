Casa con migliaia di luci di Natale (22 mila) a Manoppello

Anche a Manoppello, dopo Montesilvano, ha la sua casa di Natale con migliaia di luci che illuminano balconi, giardino, garage e recinzioni.

L'abitazione si trova in via Alcide De Gasperi numero 3 e lascia stupiti i tanti passanti, i particolar modo i bambini.

La casa è di Nevio Clivio ed è tornata ad accendersi per le festività natalizie più luminosa degli anni passati.

Sono infatti oltre 22 mila le luci a led multicolore utilizzate, a cui si aggiungono le proiezioni luminose di fiocchi di neve sulle pareti, il grande Babbo Natale in giardino e la musica natalizia.

«Ho impiegato circa 25 giorni di lavoro», racconta Nevio che ha allestito immobile e giardino da solo, «già da alcuni anni mi cimento con questo genere di allestimenti luminosi, ma quest’anno ho voluto fare di più. Siamo chiusi in casa, non possiamo vedere parenti e amici, non possiamo scambiarci abbracci e uscire fuori Comune, per questo ho pensato che sarebbe stato bello dare un mio contributo, illuminando questo particolare Natale ai tempi del Covid-19. Mi piace vedere i bambini che vengono a passeggiare sulla strada e si fermano rapiti davanti alle mille luci colorate. In diversi che dai centri limitrofi vengono a fare spese a Manoppello si fermano davanti casa, osservandola dai finestrini delle loro auto. E questo mi riempie di gioia».

Questo quanto aggiunge il sindaco Giorgio De Luca: