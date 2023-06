Cala il sipario su "Cartoons on the bay", ma è solo un arrivederci [FOTO]

Con gli eventi di domenica 4 giugno in piazza Salotto è sceso il sipario anche sulla seconda edizione pescarese di "Cartoons on the bay", e tutto lascia intendere che sia soltanto un arrivederci perché il bilancio è stato decisamente positivo. Di conseguenza ci sono i presupposti per fare il tris nel 2024. Pescara, d'altronde, è salita anche alla ribalta della cronaca nazionale: è stata infatti ripresa da tutti i giornali la suggestione che il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, ha lanciato dal palco dell'Aurum, dove si è svolto il programma professionale, dicendo sì alla possibilità di un cartone animato su Gabriele d'Annunzio.

Per il direttore di Rai Kids Luca Milano "Rai Yoyo si conferma il primo canale italiano per bambini e famiglie, con ben 48 titoli nella classifica dei 50 programmi più visti nell'ultimo anno. I programmi del servizio pubblico sono uno strumento per bambini e ragazzi per imparare a crescere insieme,nessuno escluso, con fantasia, ricchezza educativa e divertimento". L'ex campione di pallavolo Andrea Lucchetta, intercettato ieri da IlPescara.it, svela che "quest'anno è andata anche meglio dell'anno scorso. Siamo soddisfatti. C'è stata una grande partecipazione da parte dei ragazzi durante questi giorni in cui abbiamo portato il volley in piazza. Inoltre con Armando Traverso (autore e conduttore televisivo, ndr) si è creata una bella sinergia. Pescara ci ha accolto molto bene. Torneremo qui con piacere".

Nella mattinata di domenica 4 giugno erano ancora tante le persone presenti in piazza Salotto, complice anche un'iniziativa della Rai, intitolata "Porte aperte", che ha dato la possibilità a grandi e piccoli di improvvisarsi presentatori all'interno dell'Urban Box, con tanto di chroma key alle loro spalle per creare suggestive scenografie virtuali. È inoltre piaciuto lo spettacolo Winx Club, che ha animato il sabato sera, mentre qualche polemica si è sollevata per la scarsa pubblicità che secondo alcuni sarebbe stata fatta al concerto di Giorgio Vanni, svoltosi giovedì: più di una persona ha lamentato di essere venuta a conoscenza dell'evento solo che dopo quest'ultimo si era già tenuto.

All'Aurum, intanto, sono andate in scena le premiazioni. Il film "Nel mare ci sono i coccodrilli" della regista Rosalba Vitellaro si è aggiudicato il premio speciale al miglior prodotto a carattere sociale 2023 ed è stato consegnato durante i Pulcinella Awards 2023 dal direttore generale dell'Unicef Italia Paolo Rozera, che ha sottolineato come "il premio speciale al miglior prodotto a carattere sociale 2023 sia un riconoscimento assegnato al lavoro più vicino al 'mondo dei bambini' che rispecchia al meglio gli ideali su cui si fonda il nostro lavoro".

Il regista israeliano Ari Folman, con il film belga "Where is Anne Frank", ha invece vinto il Pulcinella Award per la categoria dei lungometraggi d'animazione, ricevendo anche il Ciak d'Oro assegnato dalla nota rivista 'Ciak'. Il riconoscimento per la categoria Best Director è invece andato all'italiano 'Metamorphosis' di Michele Fasano, prodotto da Sattva Films Production and School. Gli altri premi sono stati attribuiti per la categoria Best Screenplay al film neoazelandese 'Oops, I murdered the person, the person I like likes' di Ross Ozarka, Best Animation al tedesco 'The Amazing Maurice' di Toby Genkel e Best Soundtrack al giordano 'Saleem' di Cynthia Madanat Sharaiha.

Roberto Genovesi, direttore artistico di 'Cartoons on the Bay', ha dichiarato: "Questa seconda edizione sul territorio, a Pescara dopo la pandemia per il Covid, è stata praticamente l'edizione che, dopo quella del primo anno che è servita a rimettere in piedi la struttura, ha rappresentato veramente il festival come io l'avevo pensato e immaginato. Siamo riusciti a portare tre nomi incredibili del cartone animato come Ari Folman, Ian Mackinnon e Peter Lord, che per diversi motivi e a vario titolo rappresentano l'eccellenza nei rispettivi settori".