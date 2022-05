Gli idoli di Rai Kids a piazza Salotto: con Cartoons on the Bay il sogno di incontrarli per i bambini diventa realtà

Cartoons on The Bay è un evento per grandi e piccini e per questi ultimi Rai Kids dal primo al 5 giugno ha organizzato tanti eventi che li coinvolgeranno. “Un’onda di divertimento” è lo slogan scelto dalla struttura Rai dedicata ai bambini e ragazzi, che porterà a Pescara i principali protagonisti di programmi e serie in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si teranno a piazza Salotto.

L’ex campione di volley Andrea Lucchetta e i protagonisti della nuova serie animata “Super Spikeball” saranno al centro dell’evento volley SR, realizzato con la federazione italiana di pallavolo. Da giovedì 2 a domenica 5 giugno, dalle 16 alle 20 la piazza si trasformerà invece in un palazzetto a cielo aperto per giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate alla pallavolo dedicate a bambini e ragazzi di ogni età. Cari genitori quante puntata di Masha e Orso, Grande Puffo, Puffetta, Pinocchio e Freeda avete guardato con i vostri bambini? Bene venerdì 3 giugno dalle 11 alle 12.30 potrete realizzare il loro sogno: farglieli incontrare e scattare selfie e fotografie con gli idoli di Rai Yoyo. Alle 16 sempre con loro potranno anche giocare e potrete farlo anche voi. Sempre venerdì, alle 17.15, l'appuntamento è con i protagonisti di “Acqua Team - Missione mare”. La biologa marina Mariasole Bianco, l’illustratore Riccardo Mazzoli e Otty Il Polpo spiegheranno l’importanza di passare “dall’animazione all’azione” per salvaguardare i mari dalla plastica. Alle 17.45 si ballerà con Carolina Benvenga e Topo Tip sulle note delle più famose Baby Dance. Alle 18.15 la giornata si concluderà con la Rai Kids Parade. Carolina Benvenga presenterà i personaggi di Rai Yoyo più amati: Masha e Orso, i Puffi, Pinocchio e Freeda, Bluey, Bing e Topo Tip. Sabato 4 giugno, dalle 17 ci sarà invece il “Rainbow kids show”: Laura Carusino presenterà uno spettacolo con alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati di Rai Yoyo come “44 Gatti”, “Pinocchio and friends” e “Summer & Todd-L’allegra fattoria”.

Spazio anche alle scuole. Protagonisti di questa sezione saranno Armando Traverso (volto di Rai Yoyo e di Rai Radio Kids), Oreste Castagna (protagonista di “Oreste che storia” su Rai Yoyo), Andrea Lucchetta e i cartoni animati in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp. Gli appuntamenti sono realizzati da Rai Kids in collaborazione con Soluna eventi, Rainbow spa Graffiti srl e WorldRise, Bm Srl, Lucky Dreams e DiStefano Production. Qui potrete consultare tutto i programma pubblico.