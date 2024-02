Cartoons On The Bay a Pescara: aperte le iscrizioni per partecipare al concorso Pulcinella Awards 2024

Si terrà a Pescara dal 29 maggio al 2 giugno 2024 la nuova edizione del Cartoons On The Bay, giunto al suo 28esimo anno. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al concorso Pulcinella Awards 2024. Paese ospite di questa edizione sarà la Spagna.

Il contest è riservato a lungometraggi, cortometraggi, serie TV, piloti di serie e opere interattive.

Sarà possibile iscrivere le opere fino al 10 aprile prossimo.

L’iscrizione delle opere a Cartoons on the Bay è gratuita per tutte le sezioni in concorso ed avviene tramite la registrazione on-line dell’opera mediante la compilazione del form disponibile online sul sito del Festival – sezione concorso (www.cartoonsbay.rai.it).