'Cartoons on the bay' entra nel vivo, Pescara capitale dell'animazione [FOTO-VIDEO]

Il festival 'Cartoons on the bay' è ormai entrato nel vivo, con il capoluogo adriatico che durante questa settimana diventa, per citare il governatore Marsilio, "la capitale del mondo dell'animazione". Ieri all'Aurum si è tenuta la prima giornata effettiva dopo l'inaugurazione del 1° giugno, alla presenza del sindaco Carlo Masci che ha voluto citare la celebre espressione "Pescara è nu film", ricordando che "in questa città sono passati personaggi come Giovanni Galeone, Ayrton Senna e Junior". Nella struttura di largo Gardone Riviera si è visto pure l'editore Alessio Masciulli, titolare della Masciulli Edizioni.

Presenza fissa della rassegna è Andrea Lucchetta, che resterà qui fino a domenica 5 giugno. L’ex campione di pallavolo è il promotore della nuova serie animata “Super Spikeball”, al centro dell’evento volley S3, realizzato con la Federazione italiana di pallavolo. Tutti i giorni, dalle 16 alle 20, piazza Salotto diventa un "palazzetto a cielo aperto" per giocare a pallavolo e provare tutte le discipline sportive legate al volley e dedicate a bimbi e ragazzi di ogni età: "A Pescara mi sto trovando molto bene", racconta Lucchetta a IlPescara.it. "Sono venuto qui per 'pescare' sorrisi, più che talenti, e di sorrisi ho fatto davvero il pieno. Nel teatro Massimo abbiamo giocato con 1.200 bambini delle scuole, e adesso ci siamo spostati in piazza Salotto. Pescara è una città meravigliosa che pulsa e ha a cuore le attività sportive".

Questa mattina la star è stata senza dubbio Zerocalcare, fumettista il cui vero nome è Michele Rech, che ha ricevuto all'Aurum il Premio Bonelli insieme al maestro spagnolo Carlos Grangel. Nel pomeriggio, in piazza della Rinascita, sono saliti sul palco i protagonisti di “Acqua Team - Missione mare”: la biologa marina Mariasole Bianco, l’illustratore Riccardo Mazzoli e Otty Il Polpo hanno illustrato l’importanza di passare “dall’animazione all’azione” per salvaguardare i mari dalla plastica. Mariasole Bianco, che è lei stessa protagonista del cartone animato, ha detto a IlPescara.it:

"Ognuno di noi può fare la differenza e ogni goccia conta. Nel nostro piccolo possiamo essere portatori di questo messaggio, ma anche i primi agenti del cambiamento. In tutto questo, i bambini hanno un ruolo fondamentale".

È intervenuto altresì Luca Milano, direttore di Rai Kids. L'appuntamento odierno si è poi concluso con Carolina Benvenga, sulle note delle più famose Baby Dance, e infine con la Rai Kids Parade insieme ai personaggi di Rai Yoyo più amati: Masha e Orso, i Puffi, Pinocchio e Freeda, Bluey, Bing e Topo Tip. Per quanto riguarda le presenze politiche, non è passata inosservata quella della capogruppo regionale del M5S, Sara Marcozzi, venuta ad assistere alla manifestazione in veste di madre, dal momento che si trovava in piazza Salotto con sua figlia.