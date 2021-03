I Cartoon5 rifiutano Sanremo e lanciano da soli un nuovo singolo

A poche ore dalla prima puntata di Sanremo, andata in onda martedì 2 marzo, il gruppo pescarese ha comunicato sul suo canale YouTube la data di uscita della nuova canzone prevista per l’8 marzo, con un'esplosione di gioia da parte dei fans

Dopo il successo di "Estate da Trota", i Cartoon5 tornano nuovamente a far parlare, preannunciando l’uscita di un nuovo singolo a ridosso del festival di Sanremo 2021. In anteprima alcune scene del nuovo video bomba. Il gruppo pescarese Cartoon5 (Andrea Gentili & Mirko Maggi) preannuncia l’uscita di un nuovo brano dal titolo “Danza Infernale” e come al solito lo fa in grande stile.

A poche ore dalla prima puntata di Sanremo, andata in onda martedì 2 marzo, il gruppo ha comunicato sul suo canale YouTube la data di uscita della nuova canzone prevista per l’8 marzo, con una vera e propria esplosione di gioia da parte dei loro fans. "Danza Infernale" rappresenta un perfetto parallelismo tra la sensualità dei movimenti della danza del ventre e la sessualità intesa come erotismo; la canzone descrive infatti un atto amoroso accompagnato da una melodia orientale che fa di certo scaldare gli animi e la fantasia di chi l’ascolta.

Nell’immaginario comune questa danza è considerata un potentissimo strumento di seduzione e dalle prime indiscrezioni del nuovo video sembrerebbe proprio confermarlo. Un ritorno in grande stile insomma; dopo il successo di "Estate da Trota", complice la partecipazione speciale di alcune note influencer e modelle tra cui Fabiola Palmieri, Lucrezia De Lellis e Sofia De Carolis, stavolta i Cartoon5 scommettono su una nuova promessa protagonista indiscussa del nuovo video per "Danza Infernale": Melissa Braccia.