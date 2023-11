Cartoline al presidente Mattarella contro la "mattanza" dei cinghiali: la Lav invita i cittadini a sottoscriverle

La sezione pescarese della Lav (Lega antivivisezione) aderisce all'iniziativa nazionale per dire no alla “caccia selvaggia” e cioè all'emendamento della legge 157/92 approvato a gennaio 2023 e inserito nella legge di bilancio con cui, denuncia si “consente l'ingresso di cacciatori in città e parchi” per contenere la fauna selvatica. Per la Lega “il più grande attacco ami sferrato dalle istituzioni contro gli animali selvatici”.

Il 25 e il 26 novembre gli attivisti saranno in corso Umberto per invitare i cittadini a sottoscrivere una cartolina da inviare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella “per chiedere un suo coinvolgimento attivo per il rispetto dell’articolo 9 della Costituzione. Non possiamo tollerare l’aggressione quotidiana nei confronti degli animali selvatici – dichiara Rita Carpantica della Lav Pescara -, utilizzati come strumento di consenso politico. La nostra mobilitazione è la risposta di civiltà della maggioranza dei cittadini”.

Un emendamento con cui, denuncia ancora la Lav, sarebbe stato “aggirato il divieto europeo di utilizzo delle munizioni al piombo nelle zone umide, mentre è stato disposto che i Tar (Tribunale amministrativo regionale) non possono più sospendere i calendari venatori, anche quando questi violano palesemente il dettato delle norme europee che dovrebbero scongiurare il rischio di estinzione delle specie cacciabili”.

Il rischio è quello di una “mattanza” dei cinghiali (600mila l'anno), prosegue la Lav che utilizzerebbe come pretesto “la diffusione della peste suina africana” nonostante, continua “anche la stessa Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) individua nell’uomo e nei cacciatori in particolare, il principale vettore della patologia all’interno degli allevamenti suinicoli”. Critica poi anche sulle prossime decisioni che ci si appresterebbe a prendere che determinerebbero, denuncia ancora la Lega antivivisezione, “la diminuzione della protezione di orsi e lupi con proposte di legge già all’esame delle commissioni parlamentari”.

Di qui l'appello a Mattarella con le cartoline che saranno inviate in qualità di “massimo garante della costituzione, per far sì che venga rispettata la tutela della biodiversità e degli animali, che con la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi sono diventati da quasi due anni principi fondamentali della Repubblica, con un voto a stragrande maggioranza del parlamento. Principi però calpestati dalle norme approvate in questo ultimo anno”, chiosa l'associazione.