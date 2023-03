Il cartello "Welcom to Pescara" finisce su Striscia la Notizia

La scritta 6x3 "Welcom to Pescara", che tanto aveva fatto parlare di sé nelle ultime due settimane, è finita su Striscia la Notizia. Durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri sera, 2 marzo, Cristiano Militello ha infatti ironizzato su questo sbaglio mostrandolo all'interno della sua rubrica "Striscia il cartellone". Nell'audio di presentazione, l'inviato del programma satirico dice:

"Pescara saluta i turisti così: "Welcom to Pescara". Ehm, va bene, bel pensiero, però "Welcome" si scrive con la "e" finale!".

A proposito dell'Abruzzo, subito dopo Militello fa notare anche un errore commesso sul menu di un non meglio precisato ristorante, dove il nostro vino rosso tipico, cioè il Montepulciano, diventa "Montepulcino". Tornando al cartellone "Welcom to Pescara", ricordiamo che l'affissione era stata effettuata sul sopraelevato ferroviario all'incrocio tra via Enzo Ferrari e via Michelangelo, diventando subito virale sui social.

Il 23 febbraio i manifesti sono stati poi rimossi da Rfi dopo aver appurato che si trattava di affissioni abusive. Contestualmente, Rete Ferroviaria Italiana ha inviato anche una Pec alla polizia locale, competente in materia, per segnalare l'accaduto. È possibile rivedere il servizio di Striscia la Notizia a partire dal minuto 00.32.11, cliccando QUI.