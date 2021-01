Carta dei diritti delle studentesse e degli studenti, il plauso di Proterra

Federico Proterra, vice presidente della consulta provinciale degli studenti di Pescara, commenta la carta dei diritti per le studentesse e gli studenti, iniziativa lanciata dalla Libera Associazione Studentesca, dicendosi "lieto che la Las, organizzazione nata un anno fa e di cui ho avuto l’onore di far parte, abbia menzionato la mia scuola, liceo scientifico “Galileo Galilei” di Pescara, per informare che il mio istituto già si è attivato nel riconoscimento di questi diritti degli studenti".

Proterra, poi, aggiunge: “Noi giovani non siamo un’entità da vedere paternalisticamente e, dicendo che siamo il futuro del nostro Paese, siamo anche il presente e vogliamo mettere a nostra disposizione competenze e conoscenze per la ripartenza di questa nostra amata Italia. Ci tengo a ringraziare i miei colleghi Matteo Lombardi, Flavia Ciccarelli e Davide Di Blasio che, assieme al preside e a tutti i membri del consiglio d'istituto, hanno fatto sì che la nostra scuola fosse promotrice di un maggior benessere degli studenti”.