Carrozzine Determinate sul trasporto scolastico: "La Regione non deve dimenticare gli alunni disabili"

Tenere conto anche delle esigenze degli studenti disabili per la gestione del trasporto pubblico con la riapertura dell'anno scolastico. La richiesta arriva dal presidente dell'associazione "Carrozzione Determinate" Ferrante, che interviene in merito al dibattito riguardante la gestione del trasporto scolastico con l'emergenza Covid, con la Regione che è pronta a chiedere l'ausilio, tramite esternalizzazione, dei privati per aumentare i mezzi e le corse a disposizione:

Non vorremmo che con l'urgenza contingente di deliberare vengano dimenticati gli alunni e i cittadini con disabilità. Sono troppe le discriminazioni che gli alunni con disabilità subiscono e con il coronavirus la situazione è nettamente peggiorata, ed è per questo che non diamo nulla di scontato nemmeno quando le norme sono chiare come il regolamento dell'unione europea n° 181 del 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Ferrante poi ricorda il progetto pilota avviato a Montesilvano in collaborazione con il Comune e la Tua, per le fermate personalizzate a richiesta per gli studenti disabili, auspicando che il sottosegretario De Annuntiis possa ricordarsi della qualità del trasporto pubblico soprattutto per le fasce deboli come i disabili.