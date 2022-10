Tutti in carrozzina a Città Sant'Angelo per sensibilizzare sul tema della disabilità

È terminata a Città Sant'Angelo la due giorni del progetto Sentinelle della civiltà proposto da Claudio Ferrante e patrocinato dall'associazione Carrozzine Determinate (di cui è presidente) con i volontari della Croce Angolana.

Nella sala consiliare del Comune angolano si è parlato di felicità, motivazione, disabilità.

Tutti i volontari, già particolarmente sensibili ai temi trattati, hanno seguito interessati arricchendo di nuovi punti di vista la loro visione sul mondo della disabilità, che da vicino con la propria opera affrontano e conoscono quotidianamente.

I partecipanti hanno sperimentato sulla propria pelle le difficoltà quotidiane delle persone con disabilità sedendo qualche ora in carrozzina per le vie di Città Sant’Angelo. Il presidente Giorgio Cappello insieme ai volontari ha partecipato alla passeggiata empatica, con le carrozzine offerte gratuitamente dalla ditta Orthosan di Montesilvano. Presenti anche il sindaco Matteo Perazzetti, il vice Lucia Travaglini e l’assessore al Centro Storico, Marcello Di Gregorio. Sono state verificate molte criticità alla mobilità presenti nel centro storico, l’inaccessibilità di diversi esercizi commerciali e si è parlato di progettazione futura per rendere l’accessibilità universale un cardine anche per la ristrutturazione dei centri storici, pur nel rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti. Ad assistere alla passeggiata empatica anche i ragazzi del terzo D del Liceo Spaventa insieme alla dirigente Lorella Romano, per studiare da vicino argomenti come disabilità, accessibilità e inclusione e per comprendere come poter fare la propria parte. Il progetto “Sentinelle della civiltà”, ormai richiesto da tantissime scuole e prossimamente anche fuori regione, continua a seminare empatia e partecipazione con l’ambizione di contribuire a una società migliore e a misura di tutti.