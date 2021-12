Grande festa a Pianella per l'inaugurazione della pista di ghiaccio con la campionessa Carolina Kostner [FOTO-VIDEO]

Grande partecipazione di pubblico a Pianella per Carolina Kostner, campionessa di pattinaggio, che ieri (mercoledì 8 dicembre) è stata in paese.

Davvero tantissimi cittadini hanno accolto la Kostner che ha inaugurato la pista di ghiaccio e dato il via ufficiale al periodo delle festività natalizie.

Poi la Kostner si è esibita sulla pista di ghiaccio danzando sulle note del brano "La cura" di Franco Battiato.

A cantare è stato Vincenzo Di Nicolantonio.