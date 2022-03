Caro gasolio, protestano gli autotrasportatori con un corteo di 50 tir da Montesilvano a Pescara

Sabato 19 marzo manifestazione di protesta da parte degli autotrasportatori per il caro gasolio. Lo ha fatto sapere la Fai Associazione Interregionale Abruzzese e Molisana con il segretario interregionale Carlo Antonetti. Dopo l'incontro che le organizzazioni datoriali degli autotrasportatori hanno avuto con il Governo, e giudicato deludente, la protesta ora arriverà sulla strada con un corteo di circa 50 automezzi che da Montesilvano arriverà fino a Pescara.

Si tratterà di motrici o trattori che si concentreranno dalle 8,30 a Montesilvano sul piazzale retrostante del ristorante Autogrill in via Cavallotti: la colonna poi procederà verso l’area ex Cofa di Pescara (di fronte all’ingresso del ponte ciclo-pedonabile sul fiume Pescara, lato sud), lungo la statale 16 Corso Umberto I° a Montesilvano per poi svoltare sul raccordo all’altezza della Zona Santa Filomena, percorrerà la tangenziale 714 per poi immettersi sull'asse attrezzato fino allo svincolo di via Andrea Doria e parte del lungomare Cristoforo Colombo. I mezzi procederanno incolonnati a distanza di sicurezza ad andatura regolare, nel rispetto del codice della strada.

All'ex Cofa si terrà poi un'assemblea degli autotrasportatori per fare il punto della situazione e le prospettive in merito alla vertenza aperta con il Governo.