Caro bollette, settimana corta anche al Comprensivo 2: ora sono tutti gli istituti pescaresi pronti a risparmiare

Settimana corta anche al Comprensivo 2. Con le scuole primarie Ilaria Alpi ed Ennio Flaiano e la secondaria di primo grado Vittoria Colonna sono tutti ora gli istituti pescaresi in cui le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì.

Lo conferma il vicesindaco Gianni Santilli spiegando che il consiglio di istituto ha deciso di uniformarsi alla decisione al fine di contrastare, come noto, il caro bollette. I riscaldamenti dunque, saranno spenti il venerdì pomeriggio anche nel comprensivo 2. “La mattina del lunedì – assicura Santilli – i termosifoni saranno accesi un po' prima, in modo che quando gli studenti entreranno in aula troveranno gli ambienti già caldi”.