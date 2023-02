Anche una comunità pescarese al Carnevale di Colonia in Germania [FOTO]

Anche una comunità pescarese era presente oggi a Colonia, in terra tedesca, per assistere a uno dei Carnevali più suggestivi della Germania. Il giornalista sportivo Fernando Errichi, giunto in quella città con i suoi cari per motivi famigliari, ci racconta che la festa, chiamata anche "I giorni pazzi", dura una settimana e si svolge tra il giovedì grasso (Weiberfastnacht) e il mercoledì delle ceneri (Aschermittwoch).

Il clou del Carnevale c'è stato proprio nella giornata odierna, cioè il "lunedì delle rose" (Rosenmontag), con una parata spettacolare, molto partecipata e all'insegna dell'allegria. Il carro allegorico del principe, chiamato "Seine Tollität (Sua follia)", è stato l'ultimo a sfilare perché rappresenta da sempre il personaggio più importante dell'intero carnevale di Colonia.

L'evento, che prevede anche balli e spettacoli teatrali, viene gestito dal comitato "Festkomitee Kölner Karneval", fondato nel lontano 1823. Ogni anno tre persone possono fregiarsi dei titoli di contadino, fanciulla e, appunto, principe, pagando un'ingente somma di denaro per ottenere i privilegi. E proprio il principe, essendo il più alto rappresentante dei festeggiamenti, ha il compito di guidare le principali sfilate per tutta la settimana.

«È un appuntamento straordinario - dice Errichi - dove c'è una forte convivialità, si beve tanta birra, si sta insieme e ci si diverte. Questo Carnevale è assolutamente stupendo e credo che sia uno dei migliori di tutta la Germania. Senza nulla togliere alla bellezza e alla qualità dei Carnevali che vengono organizzati in Abruzzo, consiglio a tutti di venire qui almeno una volta nella vita per assistere a un evento indimenticabile e che non vi deluderà».