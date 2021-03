Carmine, il senzatetto che vive vicino al conservatorio ma che nessuno vede [FOTO]

Chi abita a Castellamare, nei pressi del conservatorio, non può non averlo notato almeno una volta. Vive tra viale Bovio, via Leopoldo Muzii, via Saffi e via Da Vinci. Si chiama Carmine, era un operaio specializzato ma da circa 15 anni è diventato un senzatetto. E non c'è verso di aiutarlo. La questione è stata sollevata pubblicamente dall'ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Massimiliano Di Pillo:

“Ci hanno provato in tanti a fargli cambiare idea, a trovare una condizione che possa tornare umana, che lo tolga finalmente da quelle condizioni che, di umano, hanno davvero molto poco - afferma Di Pillo - C’è bisogno che le istituzioni intervengano quanto prima, per i cittadini che vivono e lavorano in quel luogo, ma soprattutto per Carmine”.

Purtroppo sembrerebbe esserci ben poco da fare, dal momento che l'uomo è capace di intendere e di volere ma, soprattutto, ha già più volte rifiutato qualsiasi tipo di supporto. Tuttavia Di Pillo non molla: "Chiedo, anzi imploro il comandante della polizia locale di Pescara, l’assessore alle politiche sociali, l’assessore al decoro urbano, l’assessore alla sanità, ma soprattutto il sindaco Carlo Masci. Non so se c’è bisogno di un Tso o di chissà cosa altro, ma questa condizione è intollerabile".

Carmine, aggiunge Di Pillo, “ha fatto della sua dimora quell’incrocio di strade”, con "alcool in quantità industriale tutto il giorno, ma soprattutto una condizione igienico-sanitaria impressionante. Tempo fa è stato ricoverato per una frattura a una gamba: da allora vive con una stampella, spostandosi di panchina in panchina, e dormendo in spazi condominiali sempre tra quelle vie". Carmine avrebbe bisogno di cure. L'appello è lanciato.