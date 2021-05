Carmine ha accettato gli aiuti e ha lasciato la strada [FOTO]

Il senzatetto, fortunatamente, alla fine ha cambiato idea e si è fatto accompagnare all'Help Center dagli operatori della cooperativa sociale 'On the road', facendosi una doccia e indossando abiti puliti

Carmine, il clochard di cui ci eravamo occupati alcuni mesi fa, ha deciso di accettare un aiuto e finalmente ha lasciato la strada. L'uomo, infatti, aveva fatto di una panchina in viale Bovio la sua casa, ma in generale non era difficile vederlo bazzicare la zona del Conservatorio e i portici dei palazzi circostanti.

"Per settimane - ci spiega una libera professionista - tutti noi del quartiere siamo stati obbligati ad assistere a scene indecorose. Ogni giorno lo vedevamo mentre lasciava le sue feci sulle panchine, che così erano tutte sporche, mentre il marciapiede del Conservatorio era adornato da una scia di gocce, sempre di feci. Siamo contenti che questo signore abbia trovato una sistemazione perché eravamo davvero preoccupati sia per la sua che per la nostra salute".

L'assessorato alle politiche sociali aveva spiegato che, poiché Carmine era capace di intendere, non aveva la possibilità di intervenire contro la sua volontà. Tuttavia il senzatetto, fortunatamente, alla fine ha cambiato idea e si è fatto accompagnare all'Help Center dagli operatori della cooperativa sociale 'On the road', facendosi una doccia e indossando abiti puliti. Inoltre è stato portato al pronto soccorso per alcuni problemi di deambulazione. Del suo caso si era occupato anche l'ex consigliere comunale Massimiliano Di Pillo.