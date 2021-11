"All together now", la pescarese Loretucci vince la sfida finale e resta in gara [VIDEO]

Carlotta Loretucci, 18enne aspirante cantante di Pescara, è ancora in corsa ad "All together now".

La pescarese ieri ha però dovuto vincere la sfida finale contro Matteo Stranieri per restare in corsa nel programma musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

La prima apparizione di Carlotta nella puntata è stato il video di resoconto della settimana scorsa nella quale ci si chiedeva se riuscisse a fare nuovamente magie come successo sette giorni fa. La Loretucci aveva conquistato 99 punti e nella clip parla del rapporto con la sorella Camilla della quale ha sempre subìto il confronto. Ma anche delle nuove consapevolezze che sta acquisendo nel percorso ad "All together now".

Poi Carlotta sale sul palco e si esibisce cantando il brano "Luce" di Elisa. Ma questa volta non si ripete il successo della settimana passata e il muro concede solo 58 punti. E i quattro giudici aggiungono i 5 punti di Francesco Renga mentre i due punti aggiunti da Rita Pavone vengono vanificati dalla sottrazione di J-Ax. Un punteggio pari a 63 che la relega alla sfida.

Sfida che la vede contro Matteo Stranieri.

Carlotta si esibisce sulle note di Glicine di Noemi.

Il verdetto finale premia la nostra giovane concittadina che dunque sarà presente anche alla prossima puntata del programma domenicale di Canale 5.