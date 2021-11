Finisce l'avventura di Carlotta Loretucci ad "All together now", la pescarese eliminata alla quinta puntata [VIDEO]

Carlotta Loretucci, giovane aspirante cantante pescarese, è stata eliminata dalla quinta puntata di "All together now".

Si ferma dunque l'avventura della 18enne di Pescara che aveva fatto parlare di sé nelle scorse settimane dopo che le sue ebisizioni avevano colto l'interesse sia dei giudici che dei 100 giurati del muro.

Ma nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 28 novembre, purtroppo si è fermata la corsa di Carlotta.

Che però porta a casa un bagaglio di esperienza che l'aiuterà sicuramente a coltivare ancora con maggiore forza e coraggio il suo sogno di diventare una cantante. La serata di ieri per lei è iniziata con la clip nella quale ha commentato la non positiva esibizione della settimana precedente e ha offerto un ricordo della sua amata nonna.

Poi Carlotta si esibisce in uno dei brani di Elodie, "Tutta colpa mia" raccogliendo 68 preferenze dal muro nella sfida a Samir Abbas che canta una delle hit più famose del re del pop Michael Jackson, "Beat it".

Samir Abbas riceve ben 82 preferenze dal muro e batte la nostra Carlotta arrivando a 88 dopo le preferenze espresse dai giudici contro i 70 raggiunti dalla giovane pescarese.

Poi Carlotta canta il brano di Malika Ayane, "Senza fare sul serio" ma il punteggio dato dal muro scende a 59. Dopo il parere dei giudici Carlotta raggiunge quota 60.

L'ultima a esibirsi è Gloria Tumbarello che ottiene un punteggio più alto di Carlotta Loretucci determinando così la sua uscita.