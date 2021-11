Carlotta Loretucci conquista muro e giudici ad "All together now" e prosegue il suo cammino [VIDEO]

Prosegue con successo il cammino di Carlotta Loretucci, la 18enne aspirante cantante di Pescara, ad "All together now" su Canale 5.

Nella terza puntata dello spettacolo condotto da Michelle Hunziker, la Loretucci ha cantato "La notte" di Arisa.

Ma prima dell'esibizione c'è stato un video nel quale è stata mostrata la crescita continua di Carlotta nelle prime due puntate.

A parlare i giudici J-Ax, Francesco Renga e Anna Tatangelo i quali hanno apprezzato i suoi miglioramenti sul palco. Inoltre Carlotta non ha nascosto la sua ambizione di vittoria.

Subito dopo è salita sul palco (è stata l'ultima a esibirsi) cantando, come detto, il famoso brano di Arisa. Grande successo per la pescarese che ha visto alzarsi quasi l'intero muro con un punteggio di 94. L'interpretazione di Carlotta ha anche conquistato i 4 giudici che hanno notato una crescita decisa: la Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga hanno confermato i 94 punti del muro, mentre J-Ax dà altri 5 punti portandola a 99 punti.