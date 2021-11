La giovane pescarese Carlotta Loretucci tra i protagonisti di "All together now" su Canale 5 [FOTO-VIDEO]

Si chiama Carlotta Loretucci, ha 18 anni, è di Pescara, ed è una delle concorrenti in gara nel programma di Canale 5 "All together now" dedicato alla musica.

La giovane pescarese ha superato la prima puntata andata in onda domenica scorsa, 31 ottobre, vincendo la sfida contro Alice Cicogni.

I giudici Francesco Renga, Rita Pavone, Dj Ax e Anna Tatangelo hanno preferito l'esibizione della nostra concittadina.

Nella presentazione Carlotta parla della musica anche come valvola di sfogo per superare un momento triste della sua vita, quando alla madre è stato scoperto un tumore maligno, poi superato. Carlotta ha frequentato il liceo scientifico Leonardo da Vinci ed è una ballerina della scuola New Step Danza. Attualmente è iscritta al primo anno della facoltà di Economia e Management dell'università "Gabriele d'Annunzio" in viale Pindaro.

Dopo il video di presentazione Carlotta Loretucci si è esibita di fronte al Muro di All together now-La musica è cambiata con il tormentone estivo di Fred De Palma e Ana Mena "Una volta ancora".

Poi Alice Cignoni e Carlotta Loretucci si sfidano per rimanere in gara.

Per la sfida la pescarese Carlotta Lorettucci punta su un brano di Amy Winehouse per tentare di battere Alice Cignoni e rimanere in gara.

La prima eliminata della quinta edizione del programma di Canale 5 condotto dalla Hunziker per fortuna non è la nostra giovane concittadina che resta così in gara e stasera avrà la possibilità di esibirsi nuovamente.