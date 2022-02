Arrestato per importazione di 611 kg di cocaina in Papua Nuova Guinea, la storia del pescarese D'Attanasio a "Le Iene" [VIDEO]

La storia del pescarese Carlo D'Attanasio è stata al centro di uno dei servizi della puntata de "Le Iene" andata in onda ieri sera, mercoledì 9 febbraio.

D'Attanasio, 52 anni, dopo aver deciso di fare il giro del mondo da solo in barca a vela (senza sapere nulla in partenza del Covid), si trova da 18 mesi in carcere in condizioni terribili in Papua Nuova Guinea, in Oceania.

L'accusa è davvero molto pesante: importazione di 611 chili di cocaina.

Il servizio di Antonino Monteleone racconta come le accuse sembrino inconsistenti e come non sarebbe stato aiutato dall'Italia, a partire dal console che non parla italiano. Ad aiutare Carlo è un'amica, Simonetta, che ha provato più volte a ricevere un aiuto da parte della Farnesina, il ministero degli Esteri. D'Attanasio teme anche di aver un tumore allo stomaco visto che da mesi ha sangue nelle feci.

Per rivedere il servizio basta cliccare questo LINK.