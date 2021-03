Cracco incontra gli studenti dell'alberghiero: "La prima regola è non farsi abbattere"

Lo chef stellato Carlo Cracco ha incontrato ieri, in videoconferenza, i 24 studenti della redazione giornalistica dell’istituto alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, costituita nell’ambito del progetto Pon ‘Anno Zero’ che ha preso il via quattro anni fa. Ad affiancare i ragazzi c'erano la dirigente Alessandra Di Pietro e le docenti tutor Cristiana De Martinis e Giuseppina Fusco.

Queste le parole di Cracco: “Nel pieno dell’emergenza Covid-19, per chi fa il nostro mestiere, quello dello chef, la prima regola è non farsi abbattere, né da una pandemia, né da qualunque altro terremoto. Abbiamo il dovere di resistere, di conservare la passione e di non lasciarci travolgere dallo sconforto. Poi ripartire, che implicherà fare delle scelte, riscrivere le regole del nostro settore, cambiare la cultura collettiva per non essere più demonizzati, far capire che fare ristorazione non significa riempire un locale fino all’osso, e che consentire ai propri clienti di mangiare distanziati è bello, non perché si evita un contagio, ma perché si mangia comodi. E i pionieri di questo cambio culturale dovranno essere proprio i più giovani, sostenuti dalla nostra esperienza”.

