A Caramanico Terme inaugurata la sede della Caritas parrocchiale di San Tommaso e Scagnano

È stata inaugurata la sede della Caritas parrocchiale di San Tommaso e Scagnano a Caramanico Terme.

Il taglio del nastro è stato fatto l'altro ieri, sabato 22 ottobre.

«Con molto piacere accogliamo la nascita di questo gruppo di volontari che insieme a padre Federico hanno portato avanti questo progetto», dice il sindaco Luigi De Acetis, «l’aspetto della solidarietà sociale è il messaggio che si è voluto ribadire, mettersi a disposizione per aiutare gli altri. Secondo gli ultimi dati, solamente il 5% dei giovani ha fatto attività di volontariato, per cui vedere in una piccola comunità come la nostra, la nascita del gruppo Caritas è un indice di validità. La strada si è appena imboccata e si dovrà fare tanto cammino ma il supporto ci sarà tutto».