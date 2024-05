Fascicolo sanitario elettronico: come e entro quando opporsi al caricamento digitale dei dati pregressi

Saranno caricati automaticamente i dati del Fascicolo sanitario elettronico così come previsto dal decreto legge 34-2020 che, alla data della pubblicazione (19 maggio 2020) prevede l'azione per incrementare l'alimentazione dello stesso. Per opporsi al caricamento dei dati sanitari personali e dei documenti generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale antecedenti la data del 19 maggio 2020, tramite il portale Sistema tessera sanitaria (Fse-opposizione pregresso) entro il 30 giugno 2024.

Lo fa sapere la Asl ricordando che il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è l'insieme dei dati e delle informazioni cliniche che costituiscono la storia sanitaria personale, raccolti in formato digitale e in cui si possono trovare documenti di tipo sanitario, di tipo amministrativo e le prescrizioni mediche e farmaceutiche. Tutte le informazioni sul Fse e sulle modalità di accesso sono consultabili nella pagina dedicata del portale Abruzzo sanità.

Chiunque volesse opporsi al caricamento dei propri dati può farlo quindi accedendo al link già indicato sia con che senza Spid. Necessario munirsi di codice fiscale e tessera sanitaria. Sempre entro il 30 giugno è possibile revocare l'opposizione e, nel caso di un ulteriore ripensamento, registrarla nuovamente. Senza opposizione i dati sanitari saranno trasferiti tutti sull'Fse personale.

