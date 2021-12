Carenze di personale per malattia, Ambiente Spa in difficoltà: "Rischio ritardi o inefficienze"

Nell’ultima settimana di dicembre si è verificato un aumento di carenza di personale tra l’organico di Ambiente Spa e, attualmente, circa il 20% del personale operativo in forza (oltre 40 addetti) risulta assente per malattia. Conteggiando anche le assenze per ferie, tale percentuale arriva a circa il 25%. Lo fa sapere la stessa Ambiente Spa in una nota.

La carenza interessa maggiormente i servizi di raccolta con quasi il 40% di personale in deficit. Per fronteggiare tale problematica, l’azienda ha provveduto a richiamare in servizio i lavoratori in ferie e chiedere la disponibilità degli addetti non preventivamente assegnati ai servizi nei giorni di festività. Nonostante le numerose adesioni da parte del personale, il numero degli addetti non in servizio in queste settimane risulta comunque elevato.

Di conseguenza i servizi in programmazione per i prossimi giorni potranno subire ritardi o inefficienze. Tuttavia Ambiente Spa fa sapere che garantirà comunque il recupero dei servizi eventualmente non svolti, compatibilmente con i tempi dettati dalla situazione contingente.